25-летняя Ариана Гранде за выступление на фестивале Coachella заработала 8 миллионов долларов

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Ариана Гранде
Ариана Гранде / Instagram/ @arianagrande

В штате Калифорния уже почти неделю гремит один из самых популярных и модных музыкальных фестивалей – Coachella-2019. Нынешним хедлайнером стала американская певица Ариана Гранде. Известно, что за несколько минут выступления 25-летняя звезда заработала немалую сумму денег.

Как сообщалось ранее, открывать масштабный музыкальный фестиваль организаторы приглашали рэпера Канье Веста. Однако он попросил, чтобы до проведения мероприятия для него построили отдельную сцену в виде купола, на что получил отказ из-за нехватки времени. После этого рэпер также отказался выступать хедлайнером на Coachella-2019. В отличие от Арианы Гранде, которая получила предложение открыть фестиваль, не ставя дополнительных условий.

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Как сообщает издание Variety, выступлением на Coachella-2019 Ариана Гранде заработала 8 миллионов долларов, несмотря на то, что звезды-хедлайнеры зарабатывают от 3 до 5 миллионов долларов.

25-летняя певица оказалась значительно дороже, чем Childish Gambino или Tame Impala, которые также открывали фестиваль в этом году.

Стоит добавить, что Ариана Гранде исполнила один из самых популярных ее хитов Tearin Up My Heart с группой N Sync, однако без Джастина Тимберлейка, а также песню Bang Bang, появившись на сцене вместе с Ники Минаж.

Аріана Гранде і Нікі Мінаж
Ариана Гранде и Ники Минаж / Instagram / @arianagrande

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Фестивали Ариана Гранде
Источник: LifeStyle 24
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