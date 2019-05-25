25 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 мая 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 25 мая

25 мая 2019 года отмечают день Епифана. Этот день был известен тем, что люди в старину пытались произносить особые заговоры, которые помогли бы им защитить свои дома от пожаров и молний, поскольку в мае и в начале июня было довольно много гроз.

Именины сегодня празднуют: Федор, Иван, Петр.

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Народные приметы на 25 мая

– Восход солнца окрашен в красный цвет – лето будет очень засушливым.

– Теплое и солнечное утро без дождей – примета к тому, что лето будет сухим, и возможно появление большого количества пожаров.

– Майских жуков 25 мая много – лето будет засушливым.

– Если лиса забежала на территорию села, то это предвещает беду.

– Волки пришли в село – ждите неурожая.

Что можно делать 25 мая

1. Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется надевать красные сарафаны.

Что нельзя делать 25 мая

1. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.

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Прогноз погоды на 25 мая: в Украине будут лить дожди и греметь грозы
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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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