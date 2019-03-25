25 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 25 марта / unsplash.com

25 марта 2019 года отмечается день преподобного Феофана Исповедника – византийского летописца, монаха и богослова. В этот день птиц угощали семенами, чтобы быстрее призвать весну.

Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

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Народные приметы на 25 марта

– На деревьях виден иней – примета к тому, что июнь будет очень дождливым.

– Если в этот день погода по-настоящему весенняя, то летом будет много дождей.

Что можно делать 25 марта

1. Если в ласточкином гнезде в этот день отыскать небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла. Но нельзя разрушать ласточкино гнездо – навлечешь на себя беду.

Что нельзя делать 25 марта

1. Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

2. Рекомендуется вечером не выходить из дома, так как недоброжелатели могут вас сглазить.

3. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

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Теги: Новости культуры LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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