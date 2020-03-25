24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

25 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

- Читати новину українською

25 марта в народном календаре отмечается день преподобного Феофана Исповедника – византийского летописца, монаха и богослова.

Именины сегодня празднуют: Александр, Григорий, Константин, Семен, Сергей, Ян.

​Читайте также: Великий пост 2020: календарь питания на каждый день

Народные приметы на 25 марта

– Если в этот день погода по-настоящему весенняя, то летом будет много дождей.

– На деревьях виден иней – примета, что июнь будет очень дождливым.

Что можно делать 25 марта

1. Если в этот день в Ласточкином гнезде вы найдете небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла.

Что нельзя делать 25 марта

1. Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.

Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму
сегодня
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
24 марта 19:35 "Поймать Кайдаша": интересные факты о главных актерах украинского сериала
Юлія Михайлова
24 марта 14:22 Шопинг онлайн: где и что покупать в период карантина
Юлія Турелик
23 марта 18:01 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
23 марта 12:37 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
22 марта 18:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
Новости
Больше новостей
Залиште відгук