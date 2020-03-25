25 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 марта в народном календаре отмечается день преподобного Феофана Исповедника – византийского летописца, монаха и богослова.

Именины сегодня празднуют: Александр, Григорий, Константин, Семен, Сергей, Ян.

​Читайте также: Великий пост 2020: календарь питания на каждый день

Народные приметы на 25 марта

– Если в этот день погода по-настоящему весенняя, то летом будет много дождей.

– На деревьях виден иней – примета, что июнь будет очень дождливым.

Что можно делать 25 марта

1. Если в этот день в Ласточкином гнезде вы найдете небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла.

Что нельзя делать 25 марта

1. Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.