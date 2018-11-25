25 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 25 ноября
Что можно и нельзя делать 25 ноября / unsplash.com

25 ноября 2018 года чествуют патриарха Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках. В это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже после окончанием зимы –на Масленицу. По воле родителей вступил в брак и имел детей. Когда женщина святого и дети умерли, он стал монахом.

Основным своим делом святой считал милостыню и благодеяния нуждающимся. В начале своего служения, он приказал пересчитать всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.

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Именины 25 ноября отмечают: Александр, Борис, Владимир, Дмитрий, Константин, Лев.

Народные приметы на 25 ноября:

– Если еще не похолодало – весна будет ранней.

– Если в этот день рождается человек, то он будет защитником слабых и обездоленных, может работать судьей или врачом.

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– Утром наблюдается туман – вечером будут заморозки.

– Облака плывут против ветра – ждите в ближайшее время снегопада.

– Если в этот день выпал снег – значит он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.

Что можно делать 25 ноября

1. Делайте в этот день добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.

2. Займитесь шопингом с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

3. Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.

4. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 25 ноября

1. Не покупайте в этот день обувь, ведь это приведет к неудачам в личной жизни.

2. Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

3. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми

Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 канал
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