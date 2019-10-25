25 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 октября 2019 – какой праздник в Украине и что нельзя делать сегодня
Что можно и нельзя делать 25 октября / unsplash.com

25 октября в народном календаре отмечается память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане.

Именины сегодня празднуют: Александр, Богдан, Денис, Иван, Николай, Тарас.

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Народные приметы на 25 октября

– Много звезд 25 октября – ждите хорошего урожая.

– Ветер дует с севера – ждите похолодания, а с юга – тепла.

– Яркое звездное небо – примета, что урожай гороха будет богатым.

Что можно делать 25 октября

1. Продумайте план действий на ближайшее будущее, который поможет значительно улучшить качество жизни.

Что нельзя делать 25 октября

1. В этот день нельзя ни с кем ссориться и слишком много веселиться.

2. В этот день на стук в дверь не стоит спрашивать "Кто там?", чтобы болезнь и беда в дом не пожаловали.

3. По народным приметам в этот день нельзя стирать одежду.

4. Не рекомендуется в этот день покупать в магазине церковные свечи.

5. Сегодня категорически запрещено гадать на картах.

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Теги: LifeStyle Традиции
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