25 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 октября в народном календаре отмечается память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане.

Именины сегодня празднуют: Александр, Богдан, Денис, Иван, Николай, Тарас.

Читайте также: Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине

Народные приметы на 25 октября

– Много звезд 25 октября – ждите хорошего урожая.

– Ветер дует с севера – ждите похолодания, а с юга – тепла.

– Яркое звездное небо – примета, что урожай гороха будет богатым.

Что можно делать 25 октября

1. Продумайте план действий на ближайшее будущее, который поможет значительно улучшить качество жизни.

Что нельзя делать 25 октября

1. В этот день нельзя ни с кем ссориться и слишком много веселиться.

2. В этот день на стук в дверь не стоит спрашивать "Кто там?", чтобы болезнь и беда в дом не пожаловали.

3. По народным приметам в этот день нельзя стирать одежду.

4. Не рекомендуется в этот день покупать в магазине церковные свечи.

5. Сегодня категорически запрещено гадать на картах.