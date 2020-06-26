26 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 июня в народном календаре отмечается праздник Килины, которая жила в III веке и с самого детства хотела служить Иисусу.
Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Антонина.
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Народные приметы на 26 июня
– Много комаров и других насекомых – будет сухая и солнечная погода.
– Утром туман – весь день будет жарко.
– Слышен гром, но нет дождя – вскоре придет похолодание.
– Если увидите на подоконниках птиц – вскоре вас ждет успех.
Что можно делать 26 июня
- Считается, что этот день благоприятен для разговора с человеком, с которым вы давно не находите общего языка или в ссоре.
Что нельзя делать 26 июня
- Молоко сегодня нельзя пить, ведь считается, что именно в этот день оно становится вредным.
- Не рекомендуется в этот день заниматься тяжелым физическим трудом.
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