26 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 мая в народном календаре отмечают день Лукерьи Комарницы. Предки считали, что осенью комаров и насекомых ветер уносит на юг, в заморские страны, а весной они снова возвращаются.
Именины сегодня празднует Ирина.
Читайте также Вознесение Господне 2020: дата праздника и основные традиции
Народные приметы на 26 мая
– Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.
– Большой комар – к хорошему году.
– Много комаров – к дождю и хорошему овсу.
– Мало комаров – овса и травы не будет.
– Комары вьются – к теплым и солнечным дням.
– Часто ласточки и стрижи летают – к теплу.
Что можно делать 26 мая
- Лекарственные травы, собранные в этот день, обладают целебной силой.
Что нельзя делать 26 мая
- На Лукерьи нельзя ничего сеять, потому что мало что сойдет.
- С этого дня и до 22 июня убивать комаров нельзя.
Комментарии
Читайте также
25 мая , 21:07 ВОЗ приостановила испытания лекарства от COVID-19, которое Минздрав одобрил в Украине
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 25 мая: Результаты тестов нардепов, Черногория одолела недуг
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии