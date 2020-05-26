26 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 мая в народном календаре отмечают день Лукерьи Комарницы. Предки считали, что осенью комаров и насекомых ветер уносит на юг, в заморские страны, а весной они снова возвращаются.

Именины сегодня празднует Ирина.

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Народные приметы на 26 мая

– Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.

– Большой комар – к хорошему году.

– Много комаров – к дождю и хорошему овсу.

– Мало комаров – овса и травы не будет.

– Комары вьются – к теплым и солнечным дням.

– Часто ласточки и стрижи летают – к теплу.

Что можно делать 26 мая

Лекарственные травы, собранные в этот день, обладают целебной силой.

Что нельзя делать 26 мая