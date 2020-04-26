26 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 апреля в народном календаре чествуют Фомаиду египетскую. Считается, что в этот день просыпаются все пчелы.
Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Артем.
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Народные приметы на 26 апреля
– Если кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней
– Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным
– Дуб распустился – лето будет теплым и ясным. Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то урожай будет богатым
– Золотисто-желтые первоцветы распустились – признак того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.
Что можно делать 26 апреля
- 26 апреля начинает цвести медуница. Считается, что именно сегодня медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе разнообразные отвары и снадобья.
Что нельзя делать 26 апреля
- Чтобы вас не обошел успех – не выносите сегодня ничего из дома.
- Не ссорьтесь ни с кем в этот день, иначе ссоры в вашей семье будут до конца года.