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26 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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26 апреля 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 26 апреля / LifeStyle 24

26 апреля в народном календаре чествуют Фомаиду египетскую. Считается, что в этот день просыпаются все пчелы.

Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Артем.

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Народные приметы на 26 апреля

– Если кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней

– Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным

– Дуб распустился – лето будет теплым и ясным. Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то урожай будет богатым

– Золотисто-желтые первоцветы распустились – признак того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.

Что можно делать 26 апреля

  1. 26 апреля начинает цвести медуница. Считается, что именно сегодня медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе разнообразные отвары и снадобья.


Что нельзя делать 26 апреля

  1. Чтобы вас не обошел успех – не выносите сегодня ничего из дома.
  2. Не ссорьтесь ни с кем в этот день, иначе ссоры в вашей семье будут до конца года.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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