26 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 апреля в народном календаре чествуют Фомаиду египетскую. Считается, что в этот день просыпаются все пчелы.

Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Артем.

​Читайте также Рамадан 2020: что известно о мусульманском посте

Народные приметы на 26 апреля

– Если кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней

– Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным

– Дуб распустился – лето будет теплым и ясным. Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то урожай будет богатым

– Золотисто-желтые первоцветы распустились – признак того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.

Что можно делать 26 апреля

26 апреля начинает цвести медуница. Считается, что именно сегодня медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе разнообразные отвары и снадобья.



Что нельзя делать 26 апреля