26 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 августа в народном календаре отмечают Тихона Задонского, который был чудотворцем. Сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Ксения, Максим.

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Народные приметы на 26 августа

– Много грибов на Тихона – следующий год будет урожайным.

– Буря 26 августа – на дождливый год.

– Безветренный день на Тихона – на следующий день будет сильный ветер.

Что можно делать 26 августа

1. Сегодня молятся Тихону, чтобы спастись от стихийных бедствий, пожаров и различных болезней.

2. Молитвы перед иконой Божией Матери помогают исцелиться и найти выход из самых сложных ситуаций.

Что нельзя делать 26 августа

1. Не садитесь сегодня за руль автомобиля, ведь можете попасть в аварию.

2. Не занимайтесь сегодня важными делами, лучше перенесите их на другой день.