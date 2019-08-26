26 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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26 августа 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 26 августа / news.dtkt.ua

26 августа в народном календаре отмечают Тихона Задонского, который был чудотворцем. Сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Ксения, Максим.

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Народные приметы на 26 августа

– Много грибов на Тихона – следующий год будет урожайным.

– Буря 26 августа – на дождливый год.

– Безветренный день на Тихона – на следующий день будет сильный ветер.

Что можно делать 26 августа

1. Сегодня молятся Тихону, чтобы спастись от стихийных бедствий, пожаров и различных болезней.

2. Молитвы перед иконой Божией Матери помогают исцелиться и найти выход из самых сложных ситуаций.

Что нельзя делать 26 августа

1. Не садитесь сегодня за руль автомобиля, ведь можете попасть в аварию.

2. Не занимайтесь сегодня важными делами, лучше перенесите их на другой день.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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