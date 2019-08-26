26 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 августа в народном календаре отмечают Тихона Задонского, который был чудотворцем. Сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы.
Именины сегодня празднуют: Ирина, Ксения, Максим.
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Народные приметы на 26 августа
– Много грибов на Тихона – следующий год будет урожайным.
– Буря 26 августа – на дождливый год.
– Безветренный день на Тихона – на следующий день будет сильный ветер.
Что можно делать 26 августа
1. Сегодня молятся Тихону, чтобы спастись от стихийных бедствий, пожаров и различных болезней.
2. Молитвы перед иконой Божией Матери помогают исцелиться и найти выход из самых сложных ситуаций.
Что нельзя делать 26 августа
1. Не садитесь сегодня за руль автомобиля, ведь можете попасть в аварию.
2. Не занимайтесь сегодня важными делами, лучше перенесите их на другой день.