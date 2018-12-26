26 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 декабря 2018 года почитается память монахов Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария. Начиная с этого дня можно наблюдать за погодой в течение 12 дней, каждый из которых будет показывать, какой будет погода в каждом месяце следующего года.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анастасия, Аркадий, Арсений, Владимир, Евгений, Иван, Николай, Орест.

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Народные приметы на 26 декабря:

– Если в ясный день появляется пушистый иней – ждите резкого похолодания и метели.

– Какая погода в этот день, таким и январь будет.

Что можно делать 26 декабря

1. Если сходить в баню, то весь следующий год будете здоровыми.

2. Приглашайте в дом гостей. Считается, что чем больше друзей и родных будет в доме, тем богаче будет жить семья в следующем году.

3. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

4. Давайте в этот день детям мед. Можете намазать его на хлеб или пироги с фруктами, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

Что нельзя делать 26 декабря

1. В этот день нельзя ругаться.

2. Не проходите мимо людей, которые просят милостыню. Думайте в этот день о людях, у которых трудное положение.

3. Не отдавайте никому в этот день свою одежду, так как можете отдать свое счастье в чужие руки.

4. Не начинайте никаких новых дел.