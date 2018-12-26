26 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 декабря 2018 года почитается память монахов Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария. Начиная с этого дня можно наблюдать за погодой в течение 12 дней, каждый из которых будет показывать, какой будет погода в каждом месяце следующего года.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анастасия, Аркадий, Арсений, Владимир, Евгений, Иван, Николай, Орест.
Читайте также: Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
Народные приметы на 26 декабря:
– Если в ясный день появляется пушистый иней – ждите резкого похолодания и метели.
– Какая погода в этот день, таким и январь будет.
Что можно делать 26 декабря
1. Если сходить в баню, то весь следующий год будете здоровыми.
2. Приглашайте в дом гостей. Считается, что чем больше друзей и родных будет в доме, тем богаче будет жить семья в следующем году.
3. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
4. Давайте в этот день детям мед. Можете намазать его на хлеб или пироги с фруктами, чтобы они были здоровыми и счастливыми.
Что нельзя делать 26 декабря
1. В этот день нельзя ругаться.
2. Не проходите мимо людей, которые просят милостыню. Думайте в этот день о людях, у которых трудное положение.
3. Не отдавайте никому в этот день свою одежду, так как можете отдать свое счастье в чужие руки.
4. Не начинайте никаких новых дел.