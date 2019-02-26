26 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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26 февраля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 26 февраля / unsplash.com

26 февраля чтят память преподобного Мартиниана Палестинского – отшельника и христианского святого. Мартиниан считается укротителем блудных страстей. Его просят о защите от плотских соблазнов.

Именины сегодня празднуют: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

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Народные приметы на 26 февраля:

– Если заметно солнечные лучи – дни будут ясными, но мороз продержится еще довольно долго.

– Снег долго не тает – весной ждите холодов. Если же снег начинает таять – весна будет теплой.

– День на Мартина пасмурный – весной тоже будет холодно.

– Если аквариумные рыбки плавают в воде без движения – ждите морозов.

Что можно делать 26 февраля

1. Сегодня рекомендуется поминать усопших, ставить свечи за упокой души и ходить на кладбище. Если вы находитесь в трудном положении, то позовите кого-то из умерших родственников по имени, и они придут вам на помощь.

2. Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.

Что нельзя делать 26 февраля

1. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.

2. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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