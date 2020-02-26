26 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 февраля отмечают память святого Мартиниана. В народе ему молятся, чтобы он освободил от соблазнов и помог сохранить семью.

Именины сегодня отмечают: Артемий, Евгений, Зоя, Светлана, Тимофей.

Читайте также: Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине

Народные приметы 26 февраля

– Если заметно солнечные лучи – дни будут ясными, но мороз продержится еще довольно долго.

– Снег долго не тает – весной ждите холодов. Если же снег начинает таять – весна будет теплой.

– День на Мартина мрачный – весной тоже будет холодно.

– Если аквариумные рыбки плавают в воде без движения – ждите морозов.

Что можно делать 26 февраля

​1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

2. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.

Что нельзя делать 26 февраля

1. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.

2. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.