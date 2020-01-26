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26 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 26 января / unsplash.com

26 января отмечается день Яремы. Также в этот день, 26 января, ежегодно во всем мире отмечают Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.

Именины сегодня празднуют: Максим, Яков.

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Народные приметы на 26 января

– Собака спит у своей будки – ждите оттепели. Если дремлет – холода продержатся еще долго.

– Днем порывистый ветер, а вечером затишье – к потеплению.

– Деревья инеем покрылись – к хорошему урожаю.

– Лес шумит – к теплу.

– Идет дождь – в следующем году будет богатый урожай.

– Днем снегопад – вечером ожидайте мороз.

– Людям, имена которых начинаются на букву "И", в этот день улыбнется успех.

Что можно делать 26 января

1. Перед тем, как вечером укладывать ребенка спать, надо посадить к ней в кроватку кошку. Говорят, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.

2. Если у вас есть ожерелье – надевайте его и таким образом вы привлечете в жизнь счастье.

Что нельзя делать 26 января

1. Не давайте никому в этот день обещания, ведь, скорее всего, вы их не сможете выполнить.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Религия LifeStyle Традиции
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