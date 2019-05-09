26-летний племянник Меган Маркл стал участником крупной драки

Родственники со стороны отца Меган Маркл продолжают поставлять плохие новости и быть источником разочарований. Так, накануне родов герцогини Сассекской, 5 мая, ее племянник Тайлер Дули попал в скандал. 26-летний парень принял участие в массовой драке.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Как отмечается в источнике, сын старшего брата Меган Маркл Томаса был участником большой драки. 26-летний Тайлер Дули и еще около 15 человек организовали массовые беспорядки в одном из баров Орегона (штат США). Факт, что парень действительно причастен к неприятному инциденту подтвердили представители городской полиции. В результате драки племянник герцогини Сассекской, которая на следующий день родила первенца, получил серьезную травму ноги.



Племянник Меган Маркл стал участником драки / The Sun



Племянник Меган Маркл / Instagram / @tylerscottdooley