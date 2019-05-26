26 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 мая 2019 года отмечают день Лукерьи Комарницы. Предки считали, что осенью комаров и насекомых ветер уносит на юг, в заморские страны, а весной они снова возвращаются.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Сергей, Александр, Василий, Георгий.

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Народные приметы на 26 мая

– Если на Лукерью появились комары – примета к тому, что хорошая погода установится.

– Много комаров – будет много грибов.

– Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.

– Если комары на Ликеру показались - уродят ягоды.

– Много мошкары 26 мая – будет богатый урожай грибов.

– Разлетались ласточки и стрижи – ждите теплой погоды.

– Комаров нет – примета к тому, что в мае дождей не будет.

– Много комаров 26 мая – день будет солнечным.

Что можно делать 26 мая

1. Лекарственные травы, собранные в этот день, обладают целебной силой.

Что нельзя делать 26 мая

1. Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя.