26 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 мая 2019 года отмечают день Лукерьи Комарницы. Предки считали, что осенью комаров и насекомых ветер уносит на юг, в заморские страны, а весной они снова возвращаются.
Именины сегодня празднуют: Ирина, Сергей, Александр, Василий, Георгий.
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Народные приметы на 26 мая
– Если на Лукерью появились комары – примета к тому, что хорошая погода установится.
– Много комаров – будет много грибов.
– Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.
– Если комары на Ликеру показались - уродят ягоды.
– Много мошкары 26 мая – будет богатый урожай грибов.
– Разлетались ласточки и стрижи – ждите теплой погоды.
– Комаров нет – примета к тому, что в мае дождей не будет.
– Много комаров 26 мая – день будет солнечным.
Что можно делать 26 мая
1. Лекарственные травы, собранные в этот день, обладают целебной силой.
Что нельзя делать 26 мая
1. Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя.