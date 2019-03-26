26 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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26 марта 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 26 марта

26 марта 2019 года во всем мире отмечается "Фиолетовый день". Это мероприятие направлено на то, чтобы как можно большему количеству людей повысить осведомленность о таком заболевании, как эпилепсия.

Именины сегодня празднуют: Александр, Терентий, Кристина.

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Народные приметы на 26 марта

– Если в этот день сильный туман – лето будет ненастным.

– Медведь проснулся – примета того, что началась настоящая весна.

– Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.

– В этот день у воды целительная сила, поэтому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.

– Солнечный день предвещает отличный урожай зерновых.

– Северный ветер 26 марта подул и прогремел первый гром – весна будет затяжной, а летние дни будут холодными.

– Если во время грозы дует теплый, южный ветер, то лето и весна будут теплыми.

– Прилетели лебеди – жди снегопада.

– Порезаться в этот день – к сильному испугу

Что можно делать 26 марта

1. Если в этот день искупаться в чистой воде – не будете болеть. Можно купаться в источнике или родниковой воде.

Что нельзя делать 26 марта

1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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