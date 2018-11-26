26 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 ноября 2018 года почитается память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего в IV-V веке. Говорят, что на Златоуста все останавливается в росте. Первым делом замирает природа, все покрывается снегом, напоминающим людям о наступлении зимы.
26 ноября часто наблюдаются сильные ветры. Наши предки верили в божество Мороза, который имел весьма негативный оттенок. Люди представляли его большим великаном с длинной бородой. По поверью, все, к чему он прикасался, мгновенно превращалось в лед.
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Именины 26 ноября празднуют: Герман, Иван.
Народные приметы на 26 ноября:
– Если в этот день идет дождь или непогода, то в следующий год будет богатым на урожай.
– Днем порывистый ветер, который к вечеру утихнет – ожидайте потепления.
– Если на небе ярко сверкают звезды – ждите снегопада и похолодания.
– Дневной снегопад прогнозирует вечерний мороз.
– Каркают вороны - к оттепели.
Что можно делать 26 ноября:
1. Если вы давно мечтали об отдыхе, спокойно отправляйтесь в дальнюю дорогу. Ваши путешествия будут удачными и благополучными.
2. В этот день принято лепить пельмени. По поверью, если налепить много пельменей и съесть, следующий год будет счастливым и беззаботным.
3. В этот день было принято лечить детей с нарушением речи. Говорят, что это время особенно подходящее. Поэтому детей возят к знахарям и целителям.
4. Именно этот день считается сильным, если молиться Иоанну Златоусту за справедливый суд над взяточниками и мошенниками.
Что нельзя делать 26 ноября:
1. Сегодня нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте рассудительны.
2. Не занимайте ничего соседям, ведь можете отдать счастье.