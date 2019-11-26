26 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

80 Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 26 ноября / newsprom

26 ноября в народном календаре отмечают день святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего в IV-V веке. Говорят, что на Златоуста все перестает расти. Прежде всего замирает природа, все покрывается снегом, что напоминает людям о наступлении зимы.

26 ноября часто наблюдаются сильные ветры. Наши предки верили в божество Мороза, который имел довольно негативный образ. Люди представляли его большим великаном с длинной бородой. По поверью, все, к чему он прикасался, мгновенно превращалось в лед.

Именины 26 ноября отмечают: Иван.

Читайте также: Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе

Народные приметы на 26 ноября

– Если в этот день идет дождь или непогода, то следующий год будет богатым на урожай.

– Днем порывистый ветер, который к вечеру утихнет – ожидайте потепления.

– Если на небе ярко сверкают звезды – ждите снегопада и похолодания.

– Дневной снегопад прогнозирует вечерний мороз.

– Каркают вороны – к оттепели.

Что можно делать 26 ноября

1. В этот день принято лепить пельмени. По поверью, если налепить много пельменей и съесть, следующий год будет счастливым и беззаботным.

2. Если вы давно мечтали об отдыхе, спокойно отправляйтесь в дорогу. Ваши путешествия будут удачными и благополучными.

3. В этот день принято лечить детей с нарушением речи. Говорят, что это время особенно удачное. Поэтому детей возят к знахарям и целителям.

4. Именно этот день считается сильным, если молиться Иоанну Златоусту о справедливом суде над взяточниками и мошенниками.

Что нельзя делать 26 ноября

1. Сегодня нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.

2. Не одалживать ничего соседям, так как можно отдать счастье.

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака
сегодня
791
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
25 ноября 16:20 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 104
"Идеальная ложь": кошки-мышки на пенсии
25 ноября 14:04 "Идеальная ложь": кошки-мышки на пенсии
Юлія Ліпенцева 161
Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
25 ноября 12:31 Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
Марта Вересюк 227
"Обратный отсчет": фильм о смертельном мобильном приложении
25 ноября 12:18 "Обратный отсчет": фильм о смертельном мобильном приложении
Юлія Ліпенцева 74
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
25 ноября 11:10 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 17605
Новости
Больше новостей
Залиште відгук