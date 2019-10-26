26 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 октября в народном календаре чествуют Иверскую икону. Люди молились Богоматери от лишения бед, болезней, пожара и других несчастий. Икона считается чудотворной по преданию, была написана евангелистом по имени Лука. Сегодня она хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон.
Именины сегодня отмечают: Вениамин, Злата, Никита.
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Народные приметы на 26 октября
– Петух без времени вечером кукарекает – к перемене погоды.
– Петухи запели рано утром – к теплу.
Что можно делать 26 октября
1. Попросите прощения в этот день у людей перед которыми виноваты.
Что нельзя делать 26 октября
1. Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров.
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