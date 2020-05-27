27 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 мая в народном календаре отмечают день Сидора Огуречника. Считается, что после этого дня прекращают дуть холодные ветры.

Именины сегодня празднуют: Никита, Марк, Александр.

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Народные приметы на 27 мая

– Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.

– Прилетели стрижи – вскоре наступят теплые дни.

– Теплая погода – огурцы хорошо уродят.

– Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.

– Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.

– Холодная погода 27 мая – лето тоже холодным будет.

– Ласточки рано прилетели – будет счастливый год.

– Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.

Что можно делать 27 мая

Сегодня надо заниматься налаживанием бытовых вопросов.

Что нельзя делать 27 мая