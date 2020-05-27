27 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 мая в народном календаре отмечают день Сидора Огуречника. Считается, что после этого дня прекращают дуть холодные ветры.
Именины сегодня празднуют: Никита, Марк, Александр.
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Народные приметы на 27 мая
– Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.
– Прилетели стрижи – вскоре наступят теплые дни.
– Теплая погода – огурцы хорошо уродят.
– Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.
– Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.
– Холодная погода 27 мая – лето тоже холодным будет.
– Ласточки рано прилетели – будет счастливый год.
– Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.
Что можно делать 27 мая
- Сегодня надо заниматься налаживанием бытовых вопросов.
Что нельзя делать 27 мая
- Сегодня нельзя сажать цветы и деревья и заниматься работой в саду.
- За новое дело в этот день лучше не браться.