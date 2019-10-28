270 тысяч гривен за ролик: Анастасия Приходько выиграла в судебную тяжбу против Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько таки одержала победу в суде. Артистка, которая заявила, что ее обманом привлекли к созданию агитационного ролика Петра Порошенко, доказала это перед служителями Фемиды.

Скандальное дело с участием Анастасии Приходько и Петра Порошенко рассматривали на протяжении года. Еще в июне певица призналась, что ей таки удалось отвоевать компенсацию от бывшего президента. Однако после этого компания "Медиа про Комьюникейшнс", которая фигурирует в деле в качестве ответчика, подала апелляцию.

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На днях служители Фемиды рассмотрели это ходатайство, однако остались на стороне Анастасии Приходько. Согласно официальным документам суда, использование образа певицы в рекламном ролике Петра Порошенко было незаконным, а артистка должна получить компенсацию в размере 268 940 гривен. Решение суда вступило в действие 8 октября 2019 года.

Сейчас ни Анастасия Приходько, ни Петр Порошенко не комментируют результаты рассмотрения дела.

Что известно о скандальном деле?

Еще в феврале 2018 года певица Анастасия Приходько заявила, что стала жертвой обмана. Артистка снялась в рекламном ролике Петра Порошенко, который в то время был Президентом Украины. Однако певица не знала, что это было агитационное видео, поэтому подала на политика в суд.

С тех пор служители Фемиды знакомились со всеми деталями дела, а в июне 2019-го Анастасия Приходько счастливо заявила, что таки выиграла иск. Ее адвокатом был Иван Кличановский, который сумел доказать, что во время съемок были нарушены права артистки. За это звезда требовала полмиллиона гривен в качестве компенсации, однако получила вдвое меньше.