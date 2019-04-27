27 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 апреля называют вороньим праздником. Этот день является удачным для смотрин и сватовства. Именно в этот день родители с легкостью смогут отпустить детей из семьи для того, чтобы они создали свою семью и свой дом.

Именины сегодня празднуют: Мартин, Остап.

Читайте также: Как покрасить яйца в золотой цвет на Пасху: оригинальные идеи с фото

Народные приметы на 27 апреля

– Если на Мартина среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то это обещает дождь с ветром

– Мокро и грязно в этот день – примета того, что пашня хорошей будет.

– Если на Мартина теплый день – к скорому похолоданию.

Что можно делать 27 апреля

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

Что нельзя делать 27 апреля

1. В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь с этими продуктами можно отдать счастье малыша.

2. Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка – это может привести к несчастью.

4. Не стоит в этот день стричь ногти – это к неприятностям.

5. Желательно не ходить в гости 27 апреля, чтобы не оставить в доме свое благополучие и успех.