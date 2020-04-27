27 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 апреля называют вороньим праздником. Этот день является удачным для смотрин и сватовства. Именно в этот день родители с легкостью смогут отпустить детей из семьи для того, чтобы они создали свою семью и свой дом.

Именины сегодня празднуют: Александр, Антон, Валентин.

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Народные приметы на 27 апреля

– Ворона каркает – к неприятностям, кричит над домом – к печали.

– Ворона во дворе купается – к неудаче.

– Если стая ворон летом каркает – к дождю, зимой – к морозу.

Что можно делать 27 апреля

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

Что нельзя делать 27 апреля

1. В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь с этими продуктами можно отдать счастье малыша.

2. Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка – это может привести к несчастью.

3. Не стоит в этот день стричь ногти – это к неприятностям.