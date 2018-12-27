27 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 декабря 2018 года почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.

Именины сегодня празднуют: Илларион, Николай.

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Народные приметы на 27 декабря:

– Какой будет погода 27 декабря, таким и будет февраль.

– Если вокруг Луны вы видите туманный круг – ждите метели.

– Теплый день – лето будет жарким.

– Погода меняется в течение дня – скоро будут оттепели.

– Если по небу плывут белые облака – морозы будут держаться долго.

– Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – скоро установится пасмурная и снежная погода.

– Ярко мерцают звезды – морозы будут крепкими.



Народные приметы на 27 декабря

Что можно делать 27 декабря

1. В этот день нужно убрать дом, чтобы в доме было чисто и опрятно.

2. Коровье молоко в этот день обладает незаурядными полезными свойствами. Оно исцеляет от болезней и ожогов.

Что нельзя делать 27 декабря

1. Не выходите из дома в этот день, не умыв лицо. Говорят, что таким образом можно обойти беду.

2. Уменьшите время проведения перед телевизором и экраном телефона, меньше пользуйтесь соцсетями, больше времени уделите духовному развитию.