27 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 декабря почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.

Именины 27 декабря празднуют: Илларион, Николай.

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Народные приметы на 27 декабря

– Какой будет погода 27 декабря, таким и будет февраль.

– Если вокруг Луны вы видите туманный круг – ждите метели.

– Теплый день – лето будет жарким.

– Погода меняется в течение дня – скоро будут оттепели.

– Если по небу плывут белые облака – морозы будут держаться долго.

– Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – скоро установится пасмурная и снежная погода.

– Ярко мерцают звезды – морозы будут крепкими.

Что можно делать 27 декабря

1. В этот день нужно убрать дом, чтобы в доме было чисто и опрятно.

2. Коровье молоко в этот день имеет значительные полезные свойства. Оно исцеляет от болезней и ожогов.

Что нельзя делать 27 декабря

1. Не выходите из дома в этот день, не умыв лицо. Говорят, что таким образом можно обойти беду.

2. Уменьшите время проведения перед телевизором и экраном телефона, меньше пользуйтесь соцсетями, больше времени уделять духовному развитию.