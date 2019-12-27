27 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 декабря почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.
Именины 27 декабря празднуют: Илларион, Николай.
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Народные приметы на 27 декабря
– Какой будет погода 27 декабря, таким и будет февраль.
– Если вокруг Луны вы видите туманный круг – ждите метели.
– Теплый день – лето будет жарким.
– Погода меняется в течение дня – скоро будут оттепели.
– Если по небу плывут белые облака – морозы будут держаться долго.
– Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – скоро установится пасмурная и снежная погода.
– Ярко мерцают звезды – морозы будут крепкими.
Что можно делать 27 декабря
1. В этот день нужно убрать дом, чтобы в доме было чисто и опрятно.
2. Коровье молоко в этот день имеет значительные полезные свойства. Оно исцеляет от болезней и ожогов.
Что нельзя делать 27 декабря
1. Не выходите из дома в этот день, не умыв лицо. Говорят, что таким образом можно обойти беду.
2. Уменьшите время проведения перед телевизором и экраном телефона, меньше пользуйтесь соцсетями, больше времени уделять духовному развитию.