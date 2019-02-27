27 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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27 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 27 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 27 февраля / unsplash.com

27 февраля 2019 года чтят память святого Кирилла. Считается, что на Кирилла можно увидеть погоду, которая будет нас ожидать в течение всего лета.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

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Народные приметы на 27 февраля

– Сны в этот день являются вещими.

  • горшок и тарелка снятся к неудаче в делах;
  • рыба – к неожиданным новостям;
  • кладбище – к счастливой жизни;
  • часы – к трудностям, которые окажутся временными;
  • письмо – к разводу;
  • разговор по телефону – к пустым слухам;
  • держать на руках малыша – к стабильности;
  • сумка – к разорению;
  • погоня – к судебному разбирательству.

– Крепкий мороз – лето будет жарким.

– Солнечный день – примета того, что лето будет теплым, но морозы продержатся еще достаточно долго.

– Синицы громко щебечут – ждите тепла.

Что можно делать 27 февраля

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день будут удачными и долго вам прослужат.

2. Сегодня успешный день для излечения алкоголизма.

Что нельзя делать 27 февраля

1. В этот день не планируйте визит к врачу. Поход к стоматологу и косметологу перенесите на другой день.

2. Рекомендуется не стричь волосы и ногти.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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