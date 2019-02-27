27 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 февраля 2019 года чтят память святого Кирилла. Считается, что на Кирилла можно увидеть погоду, которая будет нас ожидать в течение всего лета.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
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Народные приметы на 27 февраля
– Сны в этот день являются вещими.
- горшок и тарелка снятся к неудаче в делах;
- рыба – к неожиданным новостям;
- кладбище – к счастливой жизни;
- часы – к трудностям, которые окажутся временными;
- письмо – к разводу;
- разговор по телефону – к пустым слухам;
- держать на руках малыша – к стабильности;
- сумка – к разорению;
- погоня – к судебному разбирательству.
– Крепкий мороз – лето будет жарким.
– Солнечный день – примета того, что лето будет теплым, но морозы продержатся еще достаточно долго.
– Синицы громко щебечут – ждите тепла.
Что можно делать 27 февраля
1. Покупки, которые вы сделаете в этот день будут удачными и долго вам прослужат.
2. Сегодня успешный день для излечения алкоголизма.
Что нельзя делать 27 февраля
1. В этот день не планируйте визит к врачу. Поход к стоматологу и косметологу перенесите на другой день.
2. Рекомендуется не стричь волосы и ногти.