24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

27 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

- Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 27 февраля / Фото из открытых источников

27 февраля отмечают день святого Кирилла, который является братом равноапостольного Мефодия. Оба братьев являются создателями славянской письменности.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Кирилл, Константин, Федор.

Читайте также: Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине

Народные приметы на 27 февраля

– Сны в этот день являются вещими, так что если вам приснится:

  • горшок – к неудаче в делах;
  • рыба – к хорошим новостям;
  • кладбище – к счастливой жизни;
  • часы – к временным трудностям;
  • письмо – к разводу;
  • разговор по телефону – к пустым слухам;
  • держать на руках малыша – к стабильности;
  • сумка – к большим затратам;
  • погоня – к судебному разбирательству.

– Если в этот день на улице сильный мороз – лето будет жарким.

– Солнечный день – примета того, что лето будет теплым, но морозы продержатся еще довольно долго.

– Синицы громко щебечут – к теплу.

Что можно делать 27 февраля

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.

2. Сегодня успешный день для излечения алкоголизма.

Что нельзя делать 27 февраля

1. В этот день не планируйте визит к врачу. Поход к стоматологу и косметологу перенесите на другой день.

2. Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

ТОП-10 цитат Немцова: о войне, Украине и политике
сегодня
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
26 февраля 18:54 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
26 февраля 13:36 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Журба
26 февраля 11:35 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз
25 февраля 18:35 "Дело Ричарда Джуэлла": фильм о герое, которого несправедливо обвинили в терроризме
Юлія Ліпенцева
25 февраля 17:02 Интересные биографические фильмы, которые вы могли пропустить
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук