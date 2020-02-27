27 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 февраля отмечают день святого Кирилла, который является братом равноапостольного Мефодия. Оба братьев являются создателями славянской письменности.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Кирилл, Константин, Федор.

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Народные приметы на 27 февраля

– Сны в этот день являются вещими, так что если вам приснится:

горшок – к неудаче в делах;

рыба – к хорошим новостям;

кладбище – к счастливой жизни;

часы – к временным трудностям;

письмо – к разводу;

разговор по телефону – к пустым слухам;

держать на руках малыша – к стабильности;

сумка – к большим затратам;

погоня – к судебному разбирательству.

– Если в этот день на улице сильный мороз – лето будет жарким.

– Солнечный день – примета того, что лето будет теплым, но морозы продержатся еще довольно долго.

– Синицы громко щебечут – к теплу.

Что можно делать 27 февраля

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.

2. Сегодня успешный день для излечения алкоголизма.

Что нельзя делать 27 февраля

1. В этот день не планируйте визит к врачу. Поход к стоматологу и косметологу перенесите на другой день.

2. Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.