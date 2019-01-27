27 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 января 2019 года чествуют святую Нину – христианку Грузии, которая обратила множество местных жителей в христианскую веру.
Именины сегодня празднуют: Давид, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Нина, Павел, Сергей, Степан.
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Народные приметы на 27 января
– Коровье молоко на Нины обладает чудодейственными свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов и укусов змей.
– Белые облака – к морозу.
– Деревья покрылись инеем – к теплу.
– Если в этот день сильный ветер – год будет сырым и дождливым.
Святая Нина из Грузии
Что можно делать 27 января
1. В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.
Что нельзя делать 27 января
1. Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в соглпсии.
2. Постарайтесь не выносить из дома мусор, ведь можете вынести свое счастье.
3. Не стригите 27 января волосы, ведь ваш успех будет кратковременным. Более подробно, когда стричь волосы, читайте здесь.
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