27 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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27 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 27 января 2019
Что можно и нельзя делать 27 января / pogoda.unian.net

27 января 2019 года чествуют святую Нину – христианку Грузии, которая обратила множество местных жителей в христианскую веру.

Именины сегодня празднуют: Давид, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Нина, Павел, Сергей, Степан.

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Народные приметы на 27 января

– Коровье молоко на Нины обладает чудодейственными свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов и укусов змей.

– Белые облака – к морозу.

– Деревья покрылись инеем – к теплу.

– Если в этот день сильный ветер – год будет сырым и дождливым.

Свята Ніна з Грузії
Святая Нина из Грузии

Что можно делать 27 января

1. В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.

Что нельзя делать 27 января

1. Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в соглпсии.

2. Постарайтесь не выносить из дома мусор, ведь можете вынести свое счастье.

3. Не стригите 27 января волосы, ведь ваш успех будет кратковременным. Более подробно, когда стричь волосы, читайте здесь.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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