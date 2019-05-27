27 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 мая 2019 года отмечают Исидора. Этот день называют Сидором. После этого дня постепенно начинает устанавливаться хорошая летняя погода. Крестьяне обращали внимание на погоду. Если день ясный и солнечный, значит будет хороший урожай огурцов. Если же день холодный, то лето будет холодным.
Именины сегодня отмечают: Никита, Максим, Марк, Александр, Макар.
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Народные приметы на 27 мая
– Холодная погода в этот день – лето тоже будет холодным.
– Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.
– Ласточки рано прилетели – год будет счастливым.
– Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.
– Перепел поет – будет ясная погода.
Что можно делать 27 мая
1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
Что нельзя делать 27 мая
1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.