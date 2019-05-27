27 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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27 мая 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 27 мая / www.nas.gov.ua

27 мая 2019 года отмечают Исидора. Этот день называют Сидором. После этого дня постепенно начинает устанавливаться хорошая летняя погода. Крестьяне обращали внимание на погоду. Если день ясный и солнечный, значит будет хороший урожай огурцов. Если же день холодный, то лето будет холодным.

Именины сегодня отмечают: Никита, Максим, Марк, Александр, Макар.

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Народные приметы на 27 мая

– Холодная погода в этот день – лето тоже будет холодным.

– Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.

– Ласточки рано прилетели – год будет счастливым.

– Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.

– Перепел поет – будет ясная погода.

Что можно делать 27 мая

1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Что нельзя делать 27 мая

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

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Теги: LifeStyle Традиции
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