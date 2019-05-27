27 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 мая 2019 года отмечают Исидора. Этот день называют Сидором. После этого дня постепенно начинает устанавливаться хорошая летняя погода. Крестьяне обращали внимание на погоду. Если день ясный и солнечный, значит будет хороший урожай огурцов. Если же день холодный, то лето будет холодным.

Именины сегодня отмечают: Никита, Максим, Марк, Александр, Макар. Читайте также: Троица 2019 в Украине: дата и будет ли праздник выходным днем Народные приметы на 27 мая – Холодная погода в этот день – лето тоже будет холодным. – Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет. – Ласточки рано прилетели – год будет счастливым. – Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной. – Перепел поет – будет ясная погода. Что можно делать 27 мая 1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите. Что нельзя делать 27 мая 1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.