27 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 марта получило название Федора-скотовода, ведь в это время чествовали домашних животных, особенно коров и лошадей, которые являются помощниками для крестьян.

Именины сегодня празднуют: Ростислав.

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Народные приметы на 27 марта

– Если на улице мороз – примета, что холод продержится еще неделю.

– Прогремел гром на Федора – лето будет урожайным и теплым.

Что можно делать 27 марта

1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Что нельзя делать 27 марта

1. В этот день нельзя смотреть очень долго в зеркало до заката, ведь можно привлечь в свою жизнь беду. Пожилым людям не стоит заглядывать в зеркало и после захода солнца, потому что можно навлечь скорую смерть.

2. Нельзя в этот день точить ножи, поскольку можно навлечь беду.