27 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 марта в народном календаре отмечается день преподобного Венедикта и Богородицы Федоровской.
Именины сегодня празднуют: Венедикт, Ростислав.
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Народные приметы на 27 марта
– Если морозный день выдался – холода еще неделю простоят.
– Прогремел гром на Федора – лето будет урожайным и теплым.
Что можно делать 27 марта
1. Сегодня нужно обязательно убрать дом и двор.
2. Федоровской иконе Божьей Матери молятся о семейном счастье, благополучных родах будущей матери и рождении здорового ребенка.
Что нельзя делать 27 марта
1. В этот день нельзя лениться.
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