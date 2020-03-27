27 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 марта в народном календаре отмечается день преподобного Венедикта и Богородицы Федоровской.

Именины сегодня празднуют: Венедикт, Ростислав.

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Народные приметы на 27 марта

– Если морозный день выдался – холода еще неделю простоят.

– Прогремел гром на Федора – лето будет урожайным и теплым.

Что можно делать 27 марта

1. Сегодня нужно обязательно убрать дом и двор.

2. Федоровской иконе Божьей Матери молятся о семейном счастье, благополучных родах будущей матери и рождении здорового ребенка.

Что нельзя делать 27 марта

1. В этот день нельзя лениться.