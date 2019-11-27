27 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 27 ноября / unsplash.com

27 ноября в народном календаре отмечают день святого апостола Филиппа, который был самым молодым учеником Иисуса. Этот день является последним перед началом великого Рождественского поста. Святой апостол Филипп был глубоким знатоком Священного Писания и ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. Филипп проповедовал Евангелие в Скифии и Фригии.

Филипп прославился огромным количеством чудес. Однажды он воскресил умершего младенца, которого к нему принесла горе-мать.

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Именины 27 ноября празднуют: Александр, Алексей, Анна, Виктор, Георгий, Григорий, Константин, Сергей, Федор, Филипп.

Народные приметы на 27 ноября

– Девушки во сне в этот день могут увидеть суженого.

– Если каркает ворона – скоро будет оттепель.

– Если вы увидели, как умывается кошка в доме, где живут неженатые, – к скорой свадьбе.

– Воробьи чирикают – к перемене погоды.

Что можно делать 27 ноября

1. Сегодня последний день, когда можно есть жирную пищу.

2. В этот день девушки собирались вместе на гадание. Предсказывать будущее можно на пельменях, добавляя туда различные начинки:

  • перец – к неприятностям;
  • сахар – к романтическому свиданию;
  • соль – к слезам;
  • мята – к спокойствию;
  • укроп – к ревности;
  • петрушка – к пустым хлопотам.

3. Девушкам, которые не успели выйти замуж, рекомендуется пойти в церковь и попросить Бога в следующем году найти им вторую половинку.

5. Верят, что Филипп защищает и исцеляет верующих. Святому молятся при различных болезнях. Говорят, что он исцеляет заболевания глаз и избавляет от печали.

Что нельзя делать 27 ноября

1. В этот день старайтесь держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где можно встретить волков. Старожилы говорят, что именно с Филипповых дней они становятся более агрессивными и могут напасть на человека.

2. Постарайтесь в этот день не работать. Ходите друг к другу в гости и развлекайтесь вдоволь, так как это последний день для веселья и смеха.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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