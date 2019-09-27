27 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 сентября христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. По христианским канонам, Воздвижение – большой праздник.

Именины сегодня отмечают: Иван.

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Народные приметы на 27 сентября

– Если дует северный ветер, то лето теплым будет.

– Заморозки с утра – к ранней зиме.

– Если погода ясна и тепла, то холода наступят нескоро.

– Резко похолодало – весна ранней будет.

– Северный ветер – к жаркому лету.

– Увидев стаю перелетных птиц, нужно попросить их передать привет покойным родственникам.

Что можно делать 27 сентября

1. На Воздвиженье надо соблюдать пост, чтобы жизнь была удачной.

2. В этот день после службы в церкви надо очистить дом в котором вы живете. Для этого нужно окропить святой водой каждый угол дома, читая молитвы.

Что нельзя делать 27 сентября

1. В этот праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

2. Сегодня нельзя начинать важных дел, ведь они не будут успешными.

3. На Воздвиженье нельзя проходить мимо места, где когда-то было совершено убийство – нечистый спутать может.