27 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 сентября христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. По христианским канонам, Воздвижение – большой праздник.
Именины сегодня отмечают: Иван.
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Народные приметы на 27 сентября
– Если дует северный ветер, то лето теплым будет.
– Заморозки с утра – к ранней зиме.
– Если погода ясна и тепла, то холода наступят нескоро.
– Резко похолодало – весна ранней будет.
– Северный ветер – к жаркому лету.
– Увидев стаю перелетных птиц, нужно попросить их передать привет покойным родственникам.
Что можно делать 27 сентября
1. На Воздвиженье надо соблюдать пост, чтобы жизнь была удачной.
2. В этот день после службы в церкви надо очистить дом в котором вы живете. Для этого нужно окропить святой водой каждый угол дома, читая молитвы.
Что нельзя делать 27 сентября
1. В этот праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
2. Сегодня нельзя начинать важных дел, ведь они не будут успешными.
3. На Воздвиженье нельзя проходить мимо места, где когда-то было совершено убийство – нечистый спутать может.