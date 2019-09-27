27 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1369 Читати новину українською
27 сентября 2019 – какой праздник в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать в этот день / prolviv.com

27 сентября христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. По христианским канонам, Воздвижение – большой праздник.

Именины сегодня отмечают: Иван.

Читайте также: День учителя 2019: дата и традиции празднования

Народные приметы на 27 сентября

– Если дует северный ветер, то лето теплым будет.

– Заморозки с утра – к ранней зиме.

– Если погода ясна и тепла, то холода наступят нескоро.

– Резко похолодало – весна ранней будет.

– Северный ветер – к жаркому лету.

– Увидев стаю перелетных птиц, нужно попросить их передать привет покойным родственникам.

Что можно делать 27 сентября

1. На Воздвиженье надо соблюдать пост, чтобы жизнь была удачной.

2. В этот день после службы в церкви надо очистить дом в котором вы живете. Для этого нужно окропить святой водой каждый угол дома, читая молитвы.

Что нельзя делать 27 сентября

1. В этот праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

2. Сегодня нельзя начинать важных дел, ведь они не будут успешными.

3. На Воздвиженье нельзя проходить мимо места, где когда-то было совершено убийство – нечистый спутать может.

blog_ava
Археологи откопали неразграбленное захоронения скифского воина с ценными находками: фото
сегодня
1779
Теги: LifeStyle Традиции
Источник: Lifestyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Принцесса Беатрис обручилась: что известно о внучке Елизаветы II
26 сентября 16:13 Принцесса Беатрис обручилась: что известно о внучке Елизаветы II
Юлія Девда 898
7 самых красивых морей мира, которые стоит увидеть в своей жизни
26 сентября 10:45 7 самых красивых морей мира, которые стоит увидеть в своей жизни
Олена Булан 6445
Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
25 сентября 20:02 Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 6027
Как выглядеть стильно в черной одежде: потрясающие примеры знаменитостей с показа Dior
25 сентября 17:20 Как выглядеть стильно в черной одежде: потрясающие примеры знаменитостей с показа Dior
1422
"Голые" платья и пикантные декольте: какие звезды отличились на Эмми-2019
23 сентября 22:25 "Голые" платья и пикантные декольте: какие звезды отличились на Эмми-2019
1449
Новости
Больше новостей
Залиште відгук