28 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 июня в народном календаре чествуют Вита. По народным преданиям, если ему помолиться, то можно избавиться от болезней и сохранить здоровье. Также почитается Модест, который защищает животных от болезней. В Украине в этот день отмечается государственный праздник – День Конституции.
Именины сегодня отмечают: Григорий, Ефрем, Лазарь, Модест, Семен, Федор.
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Народные приметы на 28 июня
– Падает дождь на Вита – будет неурожай пшеницы.
– Появилось 28 июня большое количество мух – ждите хорошего урожая гречихи.
– Комаров много – скоро установится погода, и пойдет дождь.
– Сильные росы – к плодородному году.
– Частые туманы – к осадкам.
– Домашние животные беспокойно ведут себя – перед ненастьем.
Что можно делать 28 июня
- В этот день молятся святому Виту, чтобы он защитил домашних животных.
Что нельзя делать 28 июня
- Сегодня нельзя ссориться и обижаться друг на друга, ведь слезы могут навлечь беду.