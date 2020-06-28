Что можно и нельзя делать 28 июня / Фото из открытых источников

28 июня в народном календаре чествуют Вита. По народным преданиям, если ему помолиться, то можно избавиться от болезней и сохранить здоровье. Также почитается Модест, который защищает животных от болезней. В Украине в этот день отмечается государственный праздник – День Конституции.