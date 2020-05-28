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28 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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28 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 28 мая / Фото из открытых источников

28 мая христиане отмечают один из двенадцати церковных праздников – Вознесение Христово. Этот праздник каждый год приходится на 40-й день после Пасхи.

Вознесение Господне – это день, когда Иисус Христос вознесся на небо и "занял место справа от Отца". Согласно преданию, после этого на землю спустились ангелы, которые сказали ученикам, что Иисус придет на землю судить живых и мертвых.

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Значение праздника Вознесения заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи людей, победил смерть, смог воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу.

Именины сегодня празднуют: Анастасия, Игнат.

Народные приметы на 28 мая

– Багряный восход солнца – лето будет жаркое с большим количеством пожаров.

– Бабочки летают низко – будет хороший урожай яровой пшеницы.

– Можжевельник зацвел – можно сеять ячмень

– Много паутинок летает – ждите жаркого лета.

– Если на Вознесение будет хорошая погода, то такой продержится и до дня Святого Михаила (21 ноября).

– Дождь на Вознесение предвещает плохой урожай.

Что можно делать 28 мая

  1. Утром на Вознесение надо умыться первой росой. Считается, что Вознесенская роса обладает целебной силой, поэтому способна вылечить больных и подарить молодым девушкам красоту.
  2. Сегодня можно искренне попросить у Бога то, в чем вы больше всего нуждаетесь. Однако просьба не должна касаться финансового благополучия.

Что нельзя делать 28 мая

  1. На Вознесение нельзя выносить из дома мусор.
  2. Нельзя плевать на землю, поскольку считается, что в этот праздничный день Иисус продолжает свой земной путь по дороге.
  3. Категорически нельзя на Вознесение заниматься тяжелой физической работой или работать на огороде.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Традиции
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