28 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 мая христиане отмечают один из двенадцати церковных праздников – Вознесение Христово. Этот праздник каждый год приходится на 40-й день после Пасхи.
Вознесение Господне – это день, когда Иисус Христос вознесся на небо и "занял место справа от Отца". Согласно преданию, после этого на землю спустились ангелы, которые сказали ученикам, что Иисус придет на землю судить живых и мертвых.
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Значение праздника Вознесения заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи людей, победил смерть, смог воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу.
Именины сегодня празднуют: Анастасия, Игнат.
Народные приметы на 28 мая
– Багряный восход солнца – лето будет жаркое с большим количеством пожаров.
– Бабочки летают низко – будет хороший урожай яровой пшеницы.
– Можжевельник зацвел – можно сеять ячмень
– Много паутинок летает – ждите жаркого лета.
– Если на Вознесение будет хорошая погода, то такой продержится и до дня Святого Михаила (21 ноября).
– Дождь на Вознесение предвещает плохой урожай.
Что можно делать 28 мая
- Утром на Вознесение надо умыться первой росой. Считается, что Вознесенская роса обладает целебной силой, поэтому способна вылечить больных и подарить молодым девушкам красоту.
- Сегодня можно искренне попросить у Бога то, в чем вы больше всего нуждаетесь. Однако просьба не должна касаться финансового благополучия.
Что нельзя делать 28 мая
- На Вознесение нельзя выносить из дома мусор.
- Нельзя плевать на землю, поскольку считается, что в этот праздничный день Иисус продолжает свой земной путь по дороге.
- Категорически нельзя на Вознесение заниматься тяжелой физической работой или работать на огороде.