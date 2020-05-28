28 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 мая христиане отмечают один из двенадцати церковных праздников – Вознесение Христово. Этот праздник каждый год приходится на 40-й день после Пасхи.

Вознесение Господне – это день, когда Иисус Христос вознесся на небо и "занял место справа от Отца". Согласно преданию, после этого на землю спустились ангелы, которые сказали ученикам, что Иисус придет на землю судить живых и мертвых.

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Значение праздника Вознесения заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи людей, победил смерть, смог воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу.

Именины сегодня празднуют: Анастасия, Игнат.

Народные приметы на 28 мая

– Багряный восход солнца – лето будет жаркое с большим количеством пожаров.

– Бабочки летают низко – будет хороший урожай яровой пшеницы.

– Можжевельник зацвел – можно сеять ячмень

– Много паутинок летает – ждите жаркого лета.

– Если на Вознесение будет хорошая погода, то такой продержится и до дня Святого Михаила (21 ноября).

– Дождь на Вознесение предвещает плохой урожай.

Что можно делать 28 мая

Утром на Вознесение надо умыться первой росой. Считается, что Вознесенская роса обладает целебной силой, поэтому способна вылечить больных и подарить молодым девушкам красоту. Сегодня можно искренне попросить у Бога то, в чем вы больше всего нуждаетесь. Однако просьба не должна касаться финансового благополучия.

Что нельзя делать 28 мая