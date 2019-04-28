28 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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28 апреля 2019 Пасха в Украине - что нельзя делать в праздник
Что можно и нельзя делать 28 апреля / uamodna.com

28 апреля 2019 года чтят святого апостола Пуда – одного из семдесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Также сегодня христиане отмечают светлый праздник Воскресения Христова.

Именины сегодня празднуют: Василиса, Савва, Трофим.

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Народные приметы на 28 апреля

– Если видно в этот день разветвленные по кругу облака – последующие дни будут ясными и сухими.

– Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.

– Нельзя в этот день работать допоздна – сильное несчастье накличешь.

– Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погода.

– Грачи играют – погода будет теплой и солнечной.

– По оврагам снова земля замерзла – урожай будет не очень богатым.

– Ясный день, а вечером на небе тучи сгущаются – скоро погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.

– Заря 28 апреля красного цвета – будет ветреная и дождливая погода.

– Луна или солнце при восходе и закате как бы искажаются – примета, извещающая о том, что будет тепло.

– Кулики прилетели – весна уже к середине подходит.

Что можно делать 28 апреля

1. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 28 апреля

1. В этот день нельзя врать, ссориться и выпивать.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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