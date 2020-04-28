24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

28 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

- Читати новину українською
28 апреля 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 28 апреля / Dailymotion

28 апреля в народном календаре чествуют святого апостола Пуда – одного из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса.

Именины сегодня празднуют: Василиса, Савва, Трофим.

Читайте также Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

Народные приметы на 28 апреля

Погодные условия можно предугадать глядя на поведение пчел:

– Если перед восходом пчелы очень активны, то будет сильный дождь.

– Насекомые в ульях сидят и в поле не летят – к дождю.

– Пчелы озлоблены и ужалить норовят – к засухе.

– Прячутся в улья – к ненастью.

Сон увиденный с 27 на 28 апреля является вещим и исполнится на 24-ый день:

  • колокол – к пожару;
  • сухари есть – к сплетням;
  • брови щипать – к удивлению;
  • сидеть в седле – к победе над врагом;
  • смотреть в окно поезда – к одиночеству;
  • мерзнуть – к проблемам в любви;
  • потоп в доме – к потере покоя;
  • срезать цветы– к разочарованию.

Что можно делать 28 апреля

  1. Сегодня хороший день для умственных занятий и духовных практик.
  2. Удачное время для стрижки волос, ведь это привлечет к вам финансовое благополучие.

Что нельзя делать 28 апреля 

  1. В этот день воздержаться от покупок, ведь они не принесут вам радости.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
27 апреля , 15:08 9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
Юлія Михайлова
Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
27 апреля , 10:02 Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз