28 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 апреля в народном календаре чествуют святого апостола Пуда – одного из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса.

Именины сегодня празднуют: Василиса, Савва, Трофим.

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Народные приметы на 28 апреля

Погодные условия можно предугадать глядя на поведение пчел:

– Если перед восходом пчелы очень активны, то будет сильный дождь.

– Насекомые в ульях сидят и в поле не летят – к дождю.

– Пчелы озлоблены и ужалить норовят – к засухе.

– Прячутся в улья – к ненастью.

Сон увиденный с 27 на 28 апреля является вещим и исполнится на 24-ый день:

колокол – к пожару;

сухари есть – к сплетням;

брови щипать – к удивлению;

сидеть в седле – к победе над врагом;

смотреть в окно поезда – к одиночеству;

мерзнуть – к проблемам в любви;

потоп в доме – к потере покоя;

срезать цветы– к разочарованию.

Что можно делать 28 апреля

Сегодня хороший день для умственных занятий и духовных практик. Удачное время для стрижки волос, ведь это привлечет к вам финансовое благополучие.

Что нельзя делать 28 апреля