28 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 апреля в народном календаре чествуют святого апостола Пуда – одного из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса.
Именины сегодня празднуют: Василиса, Савва, Трофим.
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Народные приметы на 28 апреля
Погодные условия можно предугадать глядя на поведение пчел:
– Если перед восходом пчелы очень активны, то будет сильный дождь.
– Насекомые в ульях сидят и в поле не летят – к дождю.
– Пчелы озлоблены и ужалить норовят – к засухе.
– Прячутся в улья – к ненастью.
Сон увиденный с 27 на 28 апреля является вещим и исполнится на 24-ый день:
- колокол – к пожару;
- сухари есть – к сплетням;
- брови щипать – к удивлению;
- сидеть в седле – к победе над врагом;
- смотреть в окно поезда – к одиночеству;
- мерзнуть – к проблемам в любви;
- потоп в доме – к потере покоя;
- срезать цветы– к разочарованию.
Что можно делать 28 апреля
- Сегодня хороший день для умственных занятий и духовных практик.
- Удачное время для стрижки волос, ведь это привлечет к вам финансовое благополучие.
Что нельзя делать 28 апреля
- В этот день воздержаться от покупок, ведь они не принесут вам радости.