28 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 августа в народном календаре празднуют Успения Богородицы. В этот день завершается Успенский пост. Праздник также называется Первая Пречистая или Успения.
Именины сегодня отмечают: Мария.
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Народные приметы на 28 августа
– Сны в ночь на Успение Богородицы считаются вещими. Сон обязательно осуществится в реальной жизни.
– Успение провожай – осень встречай.
– Радуга на Успение Богородицы – к теплой осени.
Что можно делать 28 августа
1. В праздник Богородицы обязательно надо посетить богослужения.
Что нельзя делать 28 августа
1. Нельзя в этот день ходить босиком по росе, ведь это слезы Богородицы.
2. Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.
3. Девушкам не рекомендуется стричь волосы в этот день, чтобы не разгневать Деву Марию.
4. Не ссорьтесь с семьей, не желайте никому зла и не допускайте дурных мыслей – все может вернуться к вам бедой.
5. Воздержитесь от шитья, пользования иглами, ножницами и ножами.
6. Не устраивайте в этот праздник генеральной уборки. Отложите это на другой день.