28 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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28 августа 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 28 августа / 2017rik.pp.ua

28 августа в народном календаре празднуют Успения Богородицы. В этот день завершается Успенский пост. Праздник также называется Первая Пречистая или Успения.

Именины сегодня отмечают: Мария.

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Народные приметы на 28 августа

– Сны в ночь на Успение Богородицы считаются вещими. Сон обязательно осуществится в реальной жизни.

– Успение провожай – осень встречай.

– Радуга на Успение Богородицы – к теплой осени.

Что можно делать 28 августа

1. В праздник Богородицы обязательно надо посетить богослужения.

Что нельзя делать 28 августа

1. Нельзя в этот день ходить босиком по росе, ведь это слезы Богородицы.

2. Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.

3. Девушкам не рекомендуется стричь волосы в этот день, чтобы не разгневать Деву Марию.

4. Не ссорьтесь с семьей, не желайте никому зла и не допускайте дурных мыслей – все может вернуться к вам бедой.

5. Воздержитесь от шитья, пользования иглами, ножницами и ножами.

6. Не устраивайте в этот праздник генеральной уборки. Отложите это на другой день.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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