28 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 декабря почитается память святого Трифона, который жил в XVI веке. В народе говорят, что с 28 декабря день становится длиннее, ведь на землю падает больше солнечных лучей. Также погода в этот день достаточно морозная. В народе говорят: "На Трифона и птица в лесу замерзает".

Именины 28 декабря празднует Александр.

Читайте также: Поздравление с Новым годом 2020 для коллег в прозе и стихах

Народные приметы на 28 декабря

– Если 28 декабря является мороз, а вечером вы чувствуете резкое потепление – ожидайте сильный холод.

– Кошка утром просится в дом – скоро начнется сильный мороз.

– Каким будет 28 декабря, таким будет и март.

– Синицы утром громко чирикают – ждите морозные дни.

Что можно делать 28 декабря

1. Если вы находитесь с кем-то в ссоре – это лучшее время, чтобы помириться и восстановить отношения.

2. Отдайте все одолженные вами ранее средства.

Что нельзя делать 28 декабря

1. Сегодня не рекомендуется ходить друг к другу в гости. Желательно каждому быть в своем доме.

2. Не занимайтесь серьезной работой в этот день, ведь она не принесет больших результатов.

3. Нельзя в этот день ругаться.