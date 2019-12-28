28 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 декабря почитается память святого Трифона, который жил в XVI веке. В народе говорят, что с 28 декабря день становится длиннее, ведь на землю падает больше солнечных лучей. Также погода в этот день достаточно морозная. В народе говорят: "На Трифона и птица в лесу замерзает".
Именины 28 декабря празднует Александр.
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Народные приметы на 28 декабря
– Если 28 декабря является мороз, а вечером вы чувствуете резкое потепление – ожидайте сильный холод.
– Кошка утром просится в дом – скоро начнется сильный мороз.
– Каким будет 28 декабря, таким будет и март.
– Синицы утром громко чирикают – ждите морозные дни.
Что можно делать 28 декабря
1. Если вы находитесь с кем-то в ссоре – это лучшее время, чтобы помириться и восстановить отношения.
2. Отдайте все одолженные вами ранее средства.
Что нельзя делать 28 декабря
1. Сегодня не рекомендуется ходить друг к другу в гости. Желательно каждому быть в своем доме.
2. Не занимайтесь серьезной работой в этот день, ведь она не принесет больших результатов.
3. Нельзя в этот день ругаться.