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28 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 28 февраля

28 февраля чествуют святого Онисима. Издавна он считался покровителем овцеводства. Тем, кто выращивает овощи надо приморозить семена: вынести на мороз, а затем положить в теплое место. Это делается для того, чтобы был богатый урожай.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Арсений, Афанасий.

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Народные приметы на 28 февраля

– Мало снега – ждите неурожая

– Гадания, которые происходят в этот день, считаются одними из наиболее точных.

– Много звезд на небе – примета к тому, что родится много ягнят.

– Чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастлив, стоит подарить ему вещи из овчины.

Что можно делать 28 февраля

1. В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу.

2. Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

Что нельзя делать 28 февраля

1. Чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.

2. В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не исполнятся.

 

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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