28 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 января 2019 года чтят память Павла Фивейского. По преданию, он прожил 113 лет, из них 91 год провел в одиночестве. Также в народе говорят, что "Павел день прибавил". С этого дня дни становятся длиннее, а ночи короче. Следовательно, все в ожидании прихода весны.

Также 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Его празднуют для того, чтобы пользователи не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

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Именины сегодня празднуют: Гавриил, Елена, Иван, Максим, Павел, Прохор.

Народные приметы на 28 января

– Целый день дует сильный ветер – лето будет дождливым.

– Синицы щебечут под окном – вскоре ударят сильные морозы.

– Каркают вороны – ждите оттепели.

– Сильный снегопад – ночью начнутся морозы.

– Воробьи сидят на деревьях и не чирикают – скоро пойдет снег.

Что можно делать 28 января

1. Считается, что если молодая пара в этот день обвенчается – вся жизнь будет счастливой.

2. Если 28 января родился ребенок, то в кроватку ему стоит поставить пучок льна. Таким образом вы обеспечите ребенку счастливую жизнь.

Что нельзя делать 28 января

1. Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно не выходить из дома и носить на себе оберег.