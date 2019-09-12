28-летняя "ангел" Victoria's Secret Лаис Ребейро обручилась: фото модели и ее жениха

Известная бразильская модель Лаис Ребейро покинула ряды завидных холостячек и сообщила поклонникам о том, что вскоре выйдет замуж за своего возлюбленного баскетболиста Хоакима Ноа. "Ангел" Victoria's Secret не скрывает радости, публикуя снимки с французским спортсменом.

Предложение руки и сердца Лаис Ребейро получила несколько дней назад. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram трогательным сообщением и снимком в объятиях любимого.

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Звезды встречались около четырех лет и после длительных отношений решились на важный шаг – женитьба. Хоаким Ноа предложил Лаис Ребейро стать его женой во время фестиваля Burning Man, а момент объятий после согласия модели удалось поймать фотографу Жерому Дюрану.

Он показал один из лучших моментов моей жизни. И я не могу быть еще счастливее. Мы поженимся, друзья,

– чувственно написала "ангел" Victoria's Secret.

После этого Лаис Ребейро посетила гала-концерт Федерации мозаики, который организовали с целью поддержки протестов относительно рабства людей. На вечеринке перед папарацци модель похвасталась обручальным кольцом.



Лаис Ребейро / Instagram / @laisribeirofanpage

Ее жених также опубликовал несколько фото, под которыми рассказал своим сторонникам о радостном событии в его жизни.