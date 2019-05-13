28-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер встречается с 60-летним: фотодоказательство

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Китти Спенсер
Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Знаменитая модель, которая является племянницей легендарной принцессы Дианы, впервые за долгое время появилась со своим спутником перед камерами папарацци. Иностранные СМИ подозревают, что 60-летний мужчина является бойфрендом 28-летней леди Китти Спенсер.

Новый выход Китти Спенсер, который она совершила на днях в Нью-Йорке, освещает издание The Daily Mail. Поскольку Китти Спенсер пытается скрывать свою личную жизнь, снимки с 60-летним мужчиной изрядно взбудоражили сеть.

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Пара была замечена при выходе из нью-йоркского отеля The Mark Hotel, что расположен на Манхэттене. Кавалер, который вышел из дверей помещения, был одет в классические брюки, рубашку и темный пиджак.  Он дождался такси и только после прибытия машины на улицу вышла Китти Спенсер.

Ее 60-летний спутник, Марк Льюис, является знаменитым бизнесменом, а также владельцем английского бренда одежды и аксессуаров Whistles. Первые слухи о его романе с племянницей принцессы Дианы взорвали сеть в августе 2018 года. Однако пара не появлялась вместе на всяких светских мероприятиях, а также не попадала в объективы папарацци. Вероятно, леди Китти Спенсер скрывает свои отношения с Марком Льюисом, чтобы избежать пересудов от поклонников, ведь ее избранник на 6 лет старше ее отца.

Кітті Спенсер бойфренд
60-летний бойфренд Китти Спенсер / The Daily Mail

Кітті Спенсер
Китти Спенсер во время выхода из отеля вместе со своим 60-летним бойфрендом / The Daily Mail

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода
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