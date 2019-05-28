28 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 мая 2019 года отмечают день Пахома Теплого. Преподобный Пахомий Великий – монах из Египта, основал первый монастырь , в котором могли совместно обитать несколько монахов. Люди заметили, что ко дню памяти преподобного Пахомия весенняя погода становилась уже по-настоящему теплой.
Именины сегодня празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.
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Народные приметы на 28 мая
- Пришел Пахом – запахло теплом.
- На Пахомия тепло – все лето будет теплым.
- На Пахома багряный восток – лето будет засушливым, стоит ждать пожаров.
- На Пахома-Бокогрея скорее досевай пшеницу.
Что можно делать 28 мая
- Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется надевать красные сарафаны.
Что нельзя делать 28 мая
- Не стоит сажать на Пахома Теплого никакие растения, кроме пшеницы – посевы не взойдут или сгниют.
Источник: LifeStyle 24
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