28 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 марта 2019 года почитается память святого мученика Никадра, который работал врачом и совершил большое количество добрых дел христианам.

Именины сегодня празднуют: Александр, Денис.

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Народные приметы на 28 марта

– Чирикают воробьи – вскоре наступит ясная погода.

– Громко чирикают воробьи – примета того, что будет ясная погода.

– Голова 28 марта чешется – ждите мелких неприятностей.

– Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.

Что можно делать 28 марта

1. В этот день можно снимать сглаз и лечить болезни головы. Это также замечательное время для изготовления амулетов.

2. Нужно до самого захода солнца носить булавку на одежде, но чтобы ее не видели окружающие. Это поможет избежать сглаза.

Что нельзя делать 28 марта

1. В этот день нельзя мыть голову, потому что накличете себе неприятности на работе.