28 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

83 Читати новину українською
28 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 28 марта / unsplash.com

28 марта 2019 года почитается память святого мученика Никадра, который работал врачом и совершил большое количество добрых дел христианам.

Именины сегодня празднуют: Александр, Денис.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на март 2019: интересные советы

Народные приметы на 28 марта

– Чирикают воробьи – вскоре наступит ясная погода.

– Громко чирикают воробьи – примета того, что будет ясная погода.

– Голова 28 марта чешется – ждите мелких неприятностей.

– Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.

Что можно делать 28 марта

1. В этот день можно снимать сглаз и лечить болезни головы. Это также замечательное время для изготовления амулетов.

2. Нужно до самого захода солнца носить булавку на одежде, но чтобы ее не видели окружающие. Это поможет избежать сглаза.

Что нельзя делать 28 марта

1. В этот день нельзя мыть голову, потому что накличете себе неприятности на работе.

blog_ava
Что будут делать Порошенко, Тимошенко и Зеленский в случае проигрыша?
сегодня
854
Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
27 марта 20:50 Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
98
Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
27 марта 20:30 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
Настя Сукач 2131
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
27 марта 13:03 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
3263
Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
27 марта 09:37 Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
359
Обольстительная соблазнительница Кира Найтли: топ-5 фильмов с откровенными сценами с ее участием
26 марта 22:02 Обольстительная соблазнительница Кира Найтли: топ-5 фильмов с откровенными сценами с ее участием
205
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук