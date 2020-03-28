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28 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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28 марта в народном календаре отмечается день святого мученика Никандра, который работал врачом и совершил большое количество добрых дел христианам.

Именины сегодня празднуют: Александр, Денис.

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Народные приметы на 28 марта

– Голова 28 марта чешется – ждите мелких неприятностей.

– Чирикают воробьи – вскоре наступит ясная погода.

– Громко чирикают воробьи – примета того, что будет ясная погода.

– Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.

Что можно делать 28 марта

1. В этот день можно снимать сглаз и лечить болезни головы. Это также замечательное время для изготовления амулетов.

2. Нужно до самого захода солнца носить булавку на одежде, но чтобы ее не видели окружающие. Это поможет избежать сглаза.

Что нельзя делать 28 марта

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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