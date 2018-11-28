28 ноября 2018 года отмечается Сомона, Гурия и Авива, которые были известны как целители, которым следует молиться для избавления от зубной боли. Гурий почитался также как помощник в лечении глазных болезней.

28 ноября начинается Рождественский или Филиппов пост который длится до 6 января. В этот период воздерживаются от веселья, ограничивают себя в еде, стараются не ссориться, никого не осуждать и не вести плохих разговоров, читают молитвы и сосредотачиваются на духовном обогащении.

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Именины 28 ноября отмечают: Николай, Петр, Григорий, Никита.

Народные приметы на 28 ноября:

– Если в этот день выпал снег, то он пролежит до весны.

Что можно делать 28 ноября

1. Если хотите быть здоровыми весь год – пойдите в баню и хорошо попарьтесь.

2. С сегодняшнего дня и до конца Рождественского поста запрещается употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Также ограничьте употребление алкоголя, кроме вина в отдельные дни.

Рождественский пост 2018 – это последний многодневный пост в нынешнем году

3. Посетите храм и благодарите Бога за его помощь. Вы можете попросить о прощении грехов и помолиться за здоровье и счастье ваших родных.

4. Помогите нуждающимся и дайте им милостыню.

Что нельзя делать 28 ноября

1. Во время Рождественского поста не венчайтесь. Если у вас возможность, отложите этот процесс до окончания поста.

2. Уменьшите время проведения перед телевизором и экраном телефона, меньше пользуйтесь социальными сетями, больше времени уделяйте духовному развитию.

3. Рекомендуется не только в первый день поста, но и в течение 40 дней, отказаться от физических контактов с противоположным полом и супружеской близости.