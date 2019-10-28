28 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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28 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 28 октября / unsplash.com

28 октября в народном календаре отмечают день благочестивого Ефима, который жил примерно в IX веке на территории Палестины.

Именины сегодня празднуют: Денис, Иван.

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Народные приметы на 28 октября

– Если солнце восходит, а над ним облако – хорошей погоды не ждите.

– Если поздней осенью появились комары – зима будет теплой.

Что делать 28 октября

1. Сегодня рекомендуется составить четкий план на будущий месяц. Звезды будут способствовать осуществлению всех задуманных дел.

Что нельзя делать 28 октября

1. Говорят, что 28 октября – несчастливый день, поэтому не начинайте в этот день важные дела.

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Теги: LifeStyle Традиции
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